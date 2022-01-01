Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LaVine dizinden halen rahatsız, bir uzmana görünecek

Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in sol dizindeki rahatsızlığının devam ettiği ve daha fazla değerlendirme için bu hafta bir diz uzmanıyla görüşmek üzere Los Angeles'a gideceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in sol dizindeki rahatsızlığının devam ettiği ve daha fazla değerlendirme için bu hafta bir diz uzmanıyla görüşmek üzere Los Angeles'a gideceği bildirildi.

Diz sorununa rağmen, LaVine'in bu hafta sonu düzenlenecek All-Star maçında yer almayı planladığı açıklandı. Bu sezon kariyerinde ikinci kez All-Star seçilen oyuncu 24.6 sayı, 4.9 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

LaVine ilk kez Ocak ayının ortasında diz ağrısıyla maç kaçırmıştı. 14 Ocak'ta Golden State Warriors'a karşı sakatlandıktan sonra başlangıçta 10 gün sahalardan uzak kalan, LaVine o zamandan beri Şubat ayında üç maç daha kaçırmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal