LaVine dizinden halen rahatsız, bir uzmana görünecek

Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in sol dizindeki rahatsızlığının devam ettiği ve daha fazla değerlendirme için bu hafta bir diz uzmanıyla görüşmek üzere Los Angeles'a gideceği bildirildi.



Diz sorununa rağmen, LaVine'in bu hafta sonu düzenlenecek All-Star maçında yer almayı planladığı açıklandı. Bu sezon kariyerinde ikinci kez All-Star seçilen oyuncu 24.6 sayı, 4.9 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları tutturmuştu.



LaVine ilk kez Ocak ayının ortasında diz ağrısıyla maç kaçırmıştı. 14 Ocak'ta Golden State Warriors'a karşı sakatlandıktan sonra başlangıçta 10 gün sahalardan uzak kalan, LaVine o zamandan beri Şubat ayında üç maç daha kaçırmıştı.



