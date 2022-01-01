LaVine: "DeMar'ın gelişi, bizim için en iyi hamle oldu!"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, DeMar DeRozan'ın gelişinin takımın şampiyonluk için mücadele etmesi adına verilmiş en iyi karar olduğunu söyledi.



Analiz ve yöneticilerden oluşan bir ESPN anketinde, geçtiğimiz yaz döneminde eski San Antonio Spurs yıldızının Bulls'a katılması hamlesi yazın en kötü takası olarak nitelendirilmişti.



LaVine, Chicago'nun DeRozan'ı kadrosuna katmasının, bu takımı tekrar rekabetçi hale getirmek adına olabilecek en iyi senaryo olduğunu açıkladı:



"Buraya gelmesi ve kendisi olabilmesi bence onun için en iyisi oldu. Ve şahsen benim de, takımda her maç çıkıp arkamı kollayacak başka bir adama ihtiyacım vardı.



Son beş yıldır Bulls'dayım ve tek yaptığımız kaybetmekti. Ve kaybettiğimiz için dikkate alınmayan inanılmaz istatistikler ortaya koymuştum. Ancak bireysel olarak dikkat çekmeniz için, başarılı bir takıma sahip olmanız gerekiyor. Şahsen egolu biri de değilim. DeMar DeRozan'ın son çeyreklerde maçı kazandıran şutları kullanmasına aldırmam. Mutluyum, çünkü kazanıyoruz."



Bulls, şu anda 27-12'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor ve DeRozan, bu sezon 26.2 sayı, 5.2 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla MVP kalibresinde performans gösteriyor. LaVine ise, maç başına 25.7 sayı, 5.0 ribaund ve 4.2 asistle bu başarıya katkı sağlıyor.



