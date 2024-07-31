Chicago Bulls guardı Zach LaVine'in, takımın yaşadığı sıkıntılardan "gereğinden fazla" sorumlu tutulduğunu hissettiği bildirildi.



ESPN'den Jamal Collier, yakın zamanda kendisi için takas bulunamayan ve sezona Bulls ile "devam etmek durumunda kaldığı" söylenen LaVine'in, takımın son yıllardaki başarısızlığından ötürü gereğinden fazla suçlandığını düşündüğünü aktardı:



"LaVine ayrıca maç filmi izleme seansları sırasında oldukça üzerine gidildiğini ve takımla geçirdiği süre boyunca ekibin kaybetmesinden dolayı gereğinden fazla suçlandığını düşünüyor."



LaVine'in Bulls'ta geçirdiği yedi sezon boyunca takım, yalnızca bir kez playofflara yükselebilmişti.



Bulls başantrenörü Billy Donovan, LaVine'i daha takım odaklı bir oyun tarzı benimsemesi için teşvik etmeye çalışmış, yıldız oyuncunun geçen sezonki yokluğunda takımın ortaya koyduğu performansı vurgulayarak kendisinin sisteme uyum sağlaması durumunda, ekibin geleceğin parlak olduğunu belirtmişti.



Temmuz ayında Donovan, LaVine ile vakit geçirmek ve ilişkilerini güçlendirmek için Los Angeles'a uçmuş ve bazı kaynaklara göre bu toplantıdan olumlu geri bildirimler alınmıştı.



LaVine'in bitimine üç yılı kalan beş yıllığı 215 milyon dolarlık yüklü sözleşmesinin, potansiyel talipler için önemli bir engel teşkil ettiği düşünülüyor.





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