Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls'un kimlik arayışının halen devam ettiğini açıkladı.



All-Star arasına Doğu Konferansı'nda 26-33'lük derecesiyle 11. sırada giren Bulls, sezon başından beri istediği ritmi yakalayabilmiş değil.



LaVine, Chicago'nun dün geceki Milwaukee Bucks mağlubiyetiyle üst üste altıncı maçını kaybetmesinin ardından bu konuda şu açıklamalarda bulundu:



"Yani, belli ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Bazı maçlarda gerçekten iyiyiz, bazı günlerde de kötüyüz. Kimliğimizin ne olduğunu anlama sürecimiz devam ediyor. Bazı takımlarda oyuncular kadrodan girip çıksa bile, belli bir tutarlılık yakalayabiliyorlar, çünkü bir kimlikleri var. Bence bu bizim son birkaç yılda halen çözmeye çalıştığımız bir şey.



Tabii ki bu sene, geçen seneye göre hücumumuzu biraz değiştirmiştik. Ancak takımda sahip olduğumuz yetenekli adamlara bakınca, bu bir mazeret olmamalı."



27 yaşındaki LaVine maç başına %46.8 şut isabetiyle 24.1 sayı, 4.9 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalarken, takımın diğer yıldızı DeMar DeRozan ise maç başına 25.4 sayı, 5.1 asist ve 4.7 ribaund ile katkıda bulunuyor.





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