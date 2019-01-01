LaVine: "Bulls olarak, kimliğimizi değiştirmemiz gerekiyor"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls'un devam edecek olan NBA sezonuna katılamamasının ardından, kimliğini değiştirmesi gerektiğini söyledi.



LaVine ve Bulls, 2019-20 sezonu Orlando'daki Walt Disney World'de devam ettiğinde, katılan 22 takımdan biri olmayacak. LaVine, Windy City ekibinin ileriye yönelik olarak kimliğini değiştirmek zorunda olduğunu belirtti.



Chicago'nun bu sezonki en skorer ismi LaVine, takımı vaat edilen topraklara götürmenin, eninde sonunda sahadaki oyuncularına bağlı olduğunu itiraf etti:



"Bence bu, oyuncularla başlıyor. Sahada olan bizleriz. Tabii ki, onlar da kendi işlerini, ellerinden gelenin en iyi şekilde yapacaklar ve çok çalışacaklar. Ama bizim de oyuncular olarak sahada gelişmeye devam etmemiz lazım. Aynı hataları yapmaya devam edemeyiz. Kazanan bir kültüre sahip olmak için, kimliğimizi ve takım olarak görünüşümüzü değiştirmeliyiz. Bu yıl için, öncesinde yüksek beklentilerimiz vardı ve böyle bir şey olmamıştı. Bence çok iyi rekabet ettik ve NBA'deki en sıkı oynayan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Ama galibiyet almamız gerekiyor. Daha iyi olmalıyız."



LaVine ve Bulls, 2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce sadece 22 galibiyet almıştı. Chicago'nun 43 mağlubiyet ve 33.8 kazanma oranı vardı.



60 maçta LaVine, Bulls formasıyla ortalama 25.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.2 asist ile oynamıştı.



