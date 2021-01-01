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LaVine: "Bulls eğer kalmamı istiyorsa, kalırım"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, Bulls ile geleceği hakkında asıl düşünceleri ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, Bulls ile geleceği hakkında asıl düşünceleri ortaya çıktı.

Bulls'un, önümüzdeki yaz serbest oyuncu olacak yıldız ismini kadroda tutma umuduyla, bu yaz DeMar DeRozan ve Lonzo Ball'u takıma eklemişti.

ESPN Chicago radyo analisti David Kaplan'a göre, LaVine hiçbir yere gitmek istemiyor ve Bulls ile yeniden anlaşmak istiyor:

"Tanıdığım kişilere: 'Beni burada istiyorlarsa hiçbir yere gitmem. Bu inşa ettiklerimizin bir parçası olmak istiyorum.' demiş."

Bulls'un önümüzdeki sezonu iyi geçirmesi durumunda, yıldız oyuncunun kalma ihtimalinin çok daha yüksek olması bekleniyor.


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