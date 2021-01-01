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LaVine: "Başarımın temel nedeni, koç Donovan!"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, bu sezonki bireysel başarısının ardındaki temel nedeni açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, bu sezonki bireysel başarısının ardındaki temel nedeni açıkladı.

Dün gece Charlotte Hornets'e karşı alınan 123-110'luk galibiyette LaVine, 25 sayı, 9 asist ve 6 ribaundlık bir performans ortaya koymuştu.

Zach, başantrenörü Billy Donovan'ı, kendisinin en iyi halini ortaya çıkardığı için takdir ettiğini söyledi:

"Bana meydan okumuştu. Bana karşı sert davranıyor ama bir koçtan istediğiniz de bu olmalı; size karşı sert olması, sizden en iyiyi çıkarması... İyi bir oyuncu olabileceğime dair gerçek bir inancı var. Ben de bu meydan okumayı kabul edeceğim ve gelişmemi sürdürerek, zirveye doğru yükselmeye devam edeceğim."

LaVine bu sezon 27.2 sayı, 5.5 asist ve 4.9 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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