Chicago Bulls guardı Zach LaVine, Chicago'da düzenlenecek 2020 All-Star haftasonundaki bazı etkinliklere katılması gerektiğini söyledi.



Basketbol taraftarları, LaVine'in NBA'deki en iyi smaçcılardan biri olduğu için, smaç yarışmasına katılmasını umuyor.



LaVine, smaç yarışması ile ilgili en son şu açıklamaları yapmıştı:



"Açıkçası, eğer oyunda oynarsam katılmaya daha eğilimli olacağımı hissediyorum. Ama All-Star hafta sonu sırasında bir şey yapmam gerektiğini hissediyorum, asıl maç olur, 3 sayı yarışması olur, smaç yarışması olur, hala birkaç smacım kaldığını biliyorum."



İki kez "Slam Dunk Contest" şampiyonu olan LaVine, Minnesota Timberwolves forması giydiği 2016-17 sezonunda maruz kaldığı çapraz bağ sakatlığından tamamen kurtuldu. 24 yaşındaki oyuncu kolaylıkla sıçrayabiliyor ve smaç yarışmasında yarışma şansına sahip.



Bulls efsanesi Michael Jordan'ın Chicago'daki 1988 yılındaki smaç yarışması'nda Dominique Wilkins'i yendiğinden bu yana otuz yıldan fazla zaman geçti. Şubat ayında LaVine'nin United Center'da bir şov yapması, Bulls taraftarlarının isteyeceği bir şey olacaktır.



Bu sezon Bulls ile çıktığı 32 maçta LaVine, 23.6 sayı, 4.6 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarla oynuyor.



