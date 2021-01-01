LaVine: "%50, 60 ya da 70 sağlıklı olsam da, oynamak isterim"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, "%50, 60 ya da 70 sağlıklı" olsa bile oynamaya hazır olduğunu söyledi.



Yakın zamanda sağ ayak bileğini incitmiş olan LaVine, Cumartesi gecesi San Antonio Spurs'e karşı bu sakatlığına rağmen oynayıp 18 sayı bularak, dayanıklılığını göstermişti.



Sorumluluk duygusu yüksek olduğu görülen LaVine, benchte oturmak yerine parkede oynamayı tercih ettiğini açıkladı.



LaVine, Bulls muhabiri Cody Westerlund'a bu durumu şu şekilde belirtti:



"Ben öyle düşünmüyorum. Bana göre sahaya çıkıp herhangi bir şekilde oynayabilir ve katkıda bulunabilirsem, %50, 60, 70 ya da her ne derecede sağlıklı olursam olayım, hala çok etkili olduğumu ve yardımcı olabileceğimi düşünüyorum."



