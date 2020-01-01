LaVar'dan, LiAngelo için tepki: "Detroit harika bir yer ama o takım bitmiş"

NBA oyuncuları Lonzo Ball ve LaMelo Ball'un babası LaVar, LiAngelo Ball'u serbest bırakan Detroit Pistons'a tepki gösterdi.



Pistons ekibinin oğlu LiAngelo'yu serbest bırakma kararından ötürü hayal kırıklığını Bleacher Report'taki bir soru cevap oturumu sırasında ifade eden LaVar, şunları söyledi:



"Bu konuda kesinlikle birkaç düşüncem var. Detroit'teki insanlar harikadır. Taraftarlara bayılırım, ama oradaki takım bitmiş. İyi bir oyuncuyu, bakınca göremiyorlar.



Onlara resmen bedavadan bir lotarya seçimi vermiştim! Oynayacak becerisi var ve herkesi oyuna dahil edebildiği de biliniyor. Bundan nasıl vazgeçersiniz?



Zor yoldan öğrenecekler. Oğullarım bir gün bir takımda hep birlikte oynayacak. 'Gelo harika şut sokar. Yaptıkları bu hareket hiç olmadı. Ama zor yoldan öğrenecekler."



