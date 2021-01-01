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LaVar, üç oğlunu da Hornets'a alması için Jordan'ı ikna etmeye çalışıyor!

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un ünlü babası LaVar Ball, Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ı üç oğlununu da kadrosuna katması için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un ünlü babası LaVar Ball, Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ı üç oğlununu da kadrosuna katması için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Bu hafta LA Times ile yaptığı bir sohbette, Baba Ball, üç oğlunu (LaMelo, Lonzo ve LiAngelo) da Hornets'ta bir araya getirme üzerine olan nihai hedefini paylaştı.

Los Angeles Times'tan Andrew Greif, LaVar'ın planını şu şekilde kaleme aldı:

"LaVar bu NBA sezonunu, Kasım ayında LaMelo'yu üçüncü olarak Draft eden Michael Jordan'a, üç oğlunu da kadrosuna katmasını söylemeye çalışarak geçirdiğini söylüyor."


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