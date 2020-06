LaVar: "Portland, böyle asla şampiyon olamaz..."

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, Portland Trail Blazers'ın bir şampiyonluk kazanmayacak olmasının nedenini açıkladı.



Portland, geçtiğimiz birkaç sezondur Batı Konferansı'nın önde gelen takımlarından biri olmuştu. Ancak LaVar'a göre, bu ekip yakın zamanda NBA şampiyonluğu kazanamayacak.



"Say Less" isimli podcast'in bir bölümünde konuk olan Ball, Portland'ın guardları Damian Lillard ve CJ McCollum'a uzatma kontratı vermek için çok fazla para ayırdığı inancını dile getirdi:



"Portland Trail Blazers'a bakın. İki guarda üç yüz milyon dolar bağlamışlar. Asla hiçbir şey kazanamayacaksınız. Tüm parayı iki oyuncuya bağladığınızda, işler böyle yürümüyor."



Lillard, geçtiğimiz Haziran sonunda 196 milyon dolar değerinde dört yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve sadece bir ay sonra Blazers, McCollum'ı da üç yıllık 100 milyon dolarlık bir anlaşma ile ödüllendirmişti.



Ancak Portland, yaz aylarında NBA'deki en iyi backcourt ikililerinden birini sağlamlaştırırken, bu durum sahada başarı ile sonuçlanmamıştı.