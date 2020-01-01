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LaVar: "Oğullarım, bir gün aynı takımda oynayacaklar!"

NBA'deki Ball kardeşlerin meşhur babası LaVar Ball, oğullarının bir NBA takımında hep beraber oynamasının an meselesi olduğuna inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki Ball kardeşlerin meşhur babası LaVar Ball, oğullarının bir NBA takımında hep beraber oynamasının an meselesi olduğuna inandığını belirtti.

LaVar, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın "The ETCs" isimli podcastine konuk oldu ve Nets yıldızına, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball ve serbest oyuncu LiAngelo Ball olmak üzere üç oğlunun, aynı takımda oynamak için daha az para almaya istekli olacaklarını söyledi:

"Herkesin sözleşmesi bittikten sonra, hepsi istedikleri yere gitmeye karar verebilirler. Yani, 'Evet, daha az para alırım. Sadece kardeşlerimle oynamak istiyorum' tarzında, demek istediğim buydu. Umarım daha erkenden olur, ama bir gün olacak."

Lonzo, 2021'de sınırlı bir serbest oyuncu olacakken, LaMelo ise önümüzdeki dört yıl boyunca Hornets ile sözleşmeli durumda. LiAngelo, bu ayın başlarında Detroit Pistons ile bir yıllık garantisiz bir Exhibit 10 anlaşması imzalamış, ancak takımın ikinci hazırlık maçının ardından serbest bırakılmıştı.


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