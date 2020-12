LaVar: "Lonzo'yu LeBron'la nasıl oynatacaklarını bilmiyorlardı"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, Los Angeles Lakers'taki antrenörlerin LeBron James ve Lonzo'yu birlikte nasıl oynatacaklarını bilmediğini söyledi.



2019 yazında Lakers, Lonzo'yu Anthony Davis karşılığında New Orleans Pelicans'a takas etmişti. Buna ek olarak, Lakers, koç Luke Walton'ı Frank Vogel ile değiştirmişti. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Los Angeles ekibi, on yedinci NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



LaVar'a sosyal medyada bir kullanıcı, LeBron'un Lonzo'ya az değer biçtiğini düşünüp düşünmediğini sordu. LaVar'a göre, bunun LeBron ile değil, koçlar ile ilgisi vardı ve Lakers'ın yalnızca Davis ve Vogel'ı getirerek şampiyonluk kazandığını belirtti.



Twitter'daki kullanıcı, LaVar'a "LeBron'un Lonzo'ya yanlış yaptığını düşünüyor musun? Lakers'ın ön bürosunda ne kadar sözünün geçtiğini düşünürsek, Lonzo'ya az değer biçtiğini düşünüyor musun?" şeklinde bir soru yanılttı.



LaVar'ın cevabı şu şekildeydi:



"LeBron hiçbir şey yapmadı. Koçların suçuydu. Antrenörler LeBron ve Lonzo'yu birlikte nasıl oynatacaklarını bilmiyorlardı. Bir seferinde bunu çözdüklerinde, ikisi de aynı maçta triple-double yapmışlardı. O gün yaptıklarını sürdürmeleri gerekiyordu. Oraya uyum sağlamayan, koçlardı. Yeni bir adam getirip şampiyonluk kazandıklarını gördünüz. Sadece AD'yi ve yeni bir koçu getirerek. Bu kadar basitti."