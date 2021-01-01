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LaVar: "Lonzo, New Orleans'a katlanamıyor! Umarım takas edilir"

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, oğlunun New Orleans'ta kalamayacağını ve oraya "katlanamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, oğlunun New Orleans'ta kalamayacağını ve oraya "katlanamadığını" söyledi.

ESPN LA 710'da Mason & Ireland ile yapılan bir telefon röportajında, LaVar'a Lonzo'nun New Orleans'ta kalmasıyla ilgili soru sorulunca, yanıtı şöyle oldu:

"Hayır! Hayır, New Orleans'ta kalamaz. Hadi ama. Lonzo her zaman bir oyun kurucu olmuştur. Neden onu savunma oynayıp köşede üçlük atan bir adama çevirmeye çalışıyorsunuz? Üstelik kariyerleri boyunca hiçbir zaman oyun kurucu olmamış Zion ve Brandon Ingram'ı değiştirmeye uğraşıyorsunuz. Onlar skorerler!

Şimdi topu onların eline verip oyun kurucu olmalarını mı istiyorsunuz? Oyun kurucu doğru oyunları kurmazsa, maçları kazanmaya çalışırken çok zorlanırlar.

Ne yapacaklarını bilmiyorum. Umarım takas edilir. Mesele şu: Onun böyle oynamasını izlemekten hoşlanmıyorum."


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