LaVar: "LaMelo, Hornets Final oynamadıkça MVP yapılmaz!"

Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, NBA'in "Hornets NBA Finalleri'ne katılmadıkça" LaMelo'ya MVP ödülünü vermeyeceğini söyledi.



LaVar, oğlunun MVP ödülünü alma olasılığından bahsederken TMZ Sports'a şu ifadeleri kullandı:



"Kazanabileceğini düşünüyor muyum? Hayır, biliyorum! Ama şu var ki; Finallere çıkmadıkça Melo'ya MVP'yi vermezler. NBA'in neye ihtiyacı var? Bir sonraki süperstara. Ve o kim biliyor musunuz? Benim oğlum!"



Önceki geçen sezon Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan LaMelo, sezonda 19.4 sayı, 8.0 asist, 7.9 ribaund ve 1.9 top çalma ortalamalarına sahip.



