LaVar: "LaMelo, Golden State ile uyumlu olmaz"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, NBA Draftı'na girecek olan küçük oğlu LaMelo'nun, Golden State Warriors için kötü bir uyum olacağını söyledi.



2020 Draftı'nda ilk sıralardan seçilmesi muhtemel LaMelo ile ilgili çok merak söz konusu. Kolejd basketolu oynamamayı seçmesine rağmen, Ball, Avustralya'nın NBL liginde yakaladığı 17.0 sayı, 7.6 ribaund ve 6.8 asistlik ortalamalar sonrası, ortaya koyduğu performansla çok dikkat çekmişti.



Warriors'ın Draft'ta yüksek bir lotarya hakkı alması beklendiği için, takımın adı bir süredir LaMelo için potansiyel bir hedef yeri olarak ortaya çıkmıştı.



Ancak babası LaVar, yaptığı açıklamada, genç Ball'un takım için uygun olmayabileceğini öne sürdü:



"Golden State'le ilgili sevmediğim kısım bu. Klay ve diğer adamları var ve şimdi Melo'yu bu adamları takip etmek zorunda olduğunu söylemek için takıma atmak istiyorsunuz. Melo bir takipçi değil. Onların yaptığını yapmasına gerek yok, bırakın kendisi olsun."



"Oğluma boşuna bakmıyorsunuz. Yetenekli ve oyunu oynayabilen biri. O kadar zor değil. Adam boştaysa, ona pas atarsın. Sen boştaysan ve şutuna çalışmışsan? Şutu atarsın. Hızlı tempolu bir oyunları var, bu güzel. Ama Melo'nun sırasını beklemesi ve veteranlardan bir şeyler öğrenmesi için iki ya da üç yıl beklemesi gerekmiyor. Olay bu değil. Olay, 'oynayabilir misin, oynayamaz mısın?' üzerine."



"Ve özel bir oyuncu olduğunuzda, özel birine nasıl koçluk yaparsınız? Sadece tadını çıkarırsınız ve onlar da yaptıkları şeyler nedeniyle özeldirler. Tadını çıkarın. Bırakın ne yapıyorsa yapsın."



