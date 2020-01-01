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LaVar: "Jordan'la, 200 milyon dolara teke tek oynarım!"

New Orleans Hornets guardı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, efsane oyuncu Michael Jordan'a karşı muhtemel yapabileceği bire bir kapışma için bir fiyat biçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New Orleans Hornets guardı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, efsane oyuncu Michael Jordan'a karşı muhtemel yapabileceği bire bir kapışma için bir fiyat biçti.

Jordan'a karşı oynamasıyla ilgili TMZ Sports'un sorduğu soruya Ball, kendisini sahaya çıkarmanın 200 milyon doları bulacağını söyledi:

"Beni ve Mike'ı paralı yayında izlemek 200 milyon dolar gibi ufak bir fiyata gerçekleşebilir. Bir dolar bile eksik olursa, oynamayız."

Ancak Ball, kendisinin ve Jordan'ın karşı karşıya gelme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etti:

"Gerçekçi olursak, ikimiz de böyle bir şey yapmayız. 50 yaşını geçmişiz."

Hornets'in 2020 Draftı'nda 3'üncü sırada seçtiği LaMelo da, ikili arasında oynanacak bir bire bir karşılaşma konusunda pek iyimser konuşmamıştı:

"Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bunun nasıl sonuçlanacağını biliyoruz diye düşünüyorum. Yani biri babam, diğeri de patronum, bu yüzden artık iki tarafı da tutuyorum."


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