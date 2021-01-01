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LaVar'dan, oğlu LiAngelo'yu G League'e yollayan Charlotte'a eleştiri!

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un ünlü babası LaVar Ball, ortanca oğlu LiAngelo'yu G League'e yollayan Hornets ekibini eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un ünlü babası LaVar Ball, ortanca oğlu LiAngelo'yu G League'e yollayan Hornets ekibini eleştirdi.

TMZ Sports ile konuşan LaVar, Hornets'ın LiAngelo'yu değerlendirme biçimini konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Ellerinde olanın farkında değiller. Oğlumun oynamasına izin vermeleri gerekiyor. Onlara G League'den bir süperstar bıraktım ve onunla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onu arka kapınıza koydunuz. Tekrar içeri alın ve Melo (LaMelo Ball) ile oynatın."

LiAngelo, birkaç hafta önce Charlotte'ın G League bağlantılı ekibi Greensboro Swarm için ilk maçında oynamıştı.


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