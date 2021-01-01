LaVar'dan, oğlu LiAngelo'yu G League'e yollayan Charlotte'a eleştiri!

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un ünlü babası LaVar Ball, ortanca oğlu LiAngelo'yu G League'e yollayan Hornets ekibini eleştirdi.



TMZ Sports ile konuşan LaVar, Hornets'ın LiAngelo'yu değerlendirme biçimini konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Ellerinde olanın farkında değiller. Oğlumun oynamasına izin vermeleri gerekiyor. Onlara G League'den bir süperstar bıraktım ve onunla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onu arka kapınıza koydunuz. Tekrar içeri alın ve Melo (LaMelo Ball) ile oynatın."



LiAngelo, birkaç hafta önce Charlotte'ın G League bağlantılı ekibi Greensboro Swarm için ilk maçında oynamıştı.



