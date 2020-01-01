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LaVar Ball, oğlu LaMelo'nun Yılın Çaylağı ödülünü alacağından emin!

Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, 2020-21 sezonunda oğlunun Yılın Çaylağı ödülünü kazanacağından emin olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, 2020-21 sezonunda oğlunun Yılın Çaylağı ödülünü kazanacağından emin olduğunu belirtti.

LaMelo, Hornets tarafından 2020 NBA Draftı'nda 3'üncü sıradan seçilmiş olan oğlunun önümüzdeki sezondaki geleceğiyle ilgili, TMZ Sports'a şunları söyledi:

"Michael Jordan ile takım olup bir de Yılın Çaylağı olmayacak mısınız? Sen deli misin?"

LaMelo, Draft'a girmeden önce Litvanya'da BC Prienai ve Avustralya'da Illawarra Hawks takımlarında oynayarak, NBA'e yönelik alışılmadık bir rota izlemişti.

2.01'lik oyuncu, Hawks ekibiyle oynadığı 12 maçta 17.0 sayı, 7.6 ribaund, 6.8 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları elde etmişti.


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