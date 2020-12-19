Lauvergne: "Play off için Fenerbahçe maçı önemliydi"

Fenerbahçe Beko'dan Zalgiris Kaunas'ın yolunu tutan Joffrey Lauvergne, eski takımına karşı aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lauvergne: 'Play off için Fenerbahçe maçı önemliydi'
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19 Aralık 2020 17:27
Fransız pivot oyuncusu Joffrey Lauvergne, Zalgiris formasıyla Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'ya karşı maçı 99-62 kazanmıştı.

"EKSTRA MOTİVASYON YOKTU"

Lauvergne maçla ilgili; "Eski takımıma karşı ekstra motivasyon yoktu ama tabii ki takımı çok iyi tanıyordum. Play-off'a gitmek istiyoruz ve bunun için orta sıralardaki tüm takımları yenebilmeliyiz. Şu anda takımın aldığı galibiyetlerin keyfini çıkarıyorum." açıklamasında bulundu.



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