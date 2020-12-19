Lauvergne: 'Play off için Fenerbahçe maçı önemliydi'

Fransız pivot oyuncusu Joffrey Lauvergne, Zalgiris formasıyla Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.



Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'ya karşı maçı 99-62 kazanmıştı.



"EKSTRA MOTİVASYON YOKTU"



Lauvergne maçla ilgili; "Eski takımıma karşı ekstra motivasyon yoktu ama tabii ki takımı çok iyi tanıyordum. Play-off'a gitmek istiyoruz ve bunun için orta sıralardaki tüm takımları yenebilmeliyiz. Şu anda takımın aldığı galibiyetlerin keyfini çıkarıyorum." açıklamasında bulundu.



