İtalya Serie A'da 15. hafta mücadelesinde Antonio Conte'nin takımı Inter ile Giovanni Stroppa'nın çalıştırdığı Crotone kozlarını paylaştı.



Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Inter, 6-2'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 20, 31, 57, 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64'te Romelu Lukaku ile 87'de Achraf Hakimi kaydetti. Crotone'nin golleri 12. dakikada Niccolo Zanellato, 36'da penaltıdan Vladimir Golemic'ten geldi.



23 yaşındaki Arjantinli yıldız Lautaro Martinez, Serie A'da bu sezon 10 gole ulaştı



Alınan bu sonucun ardından Inter 36 puana yükselerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Crotone ise 9 puanda kalarak bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Ligin bir sonraki haftasında Inter deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak. Crotone sahasında Roma'yı konuk edecek.



