Lautaro Martinez: "Onu izlemeye davet edeceğim"

Inter'in yıldız oyuncusu Lautaro Martinez, Alessandro Costacurta'nın sözlerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lautaro Martinez: 'Onu izlemeye davet edeceğim'
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25 Mart 2024 22:07
Milan'ın efsane oyuncularından Alessandro Costacurta geçtiğimiz haftalarda Inter'in yıldızı Lautaro Martinez için önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Costacurta, Martinez hakkında, "Büyük maçlarda hiç gol attığını göremedim." ifadelerini kullanmıştı.

Inter'in yıldızı Lautaro Martinez, Milli Takım'dayken efsane isime cevap verdi.

Milan'a, İtalya Kupası yarı finalinde gol attığını söyleyen Lautaro Martinez şu ifadeleri kullandı:

"Costacurta'nın neden önemli maçlarda etkili oynamadığımı söylediğini bilmiyorum. Milan'a yarı finalde gol attım ve bence bu iki takım içinde büyük bir maçtı. Onu izlemeye davet ediyorum."

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan Lautaro Martinez bu karşılaşmalarda 26 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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