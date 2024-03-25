Lautaro Martinez: 'Onu izlemeye davet edeceğim'

Milan'ın efsane oyuncularından Alessandro Costacurta geçtiğimiz haftalarda Inter'in yıldızı Lautaro Martinez için önemli açıklamalarda bulunmuştu.



Costacurta, Martinez hakkında, "Büyük maçlarda hiç gol attığını göremedim." ifadelerini kullanmıştı.



Inter'in yıldızı Lautaro Martinez, Milli Takım'dayken efsane isime cevap verdi.



Milan'a, İtalya Kupası yarı finalinde gol attığını söyleyen Lautaro Martinez şu ifadeleri kullandı:



"Costacurta'nın neden önemli maçlarda etkili oynamadığımı söylediğini bilmiyorum. Milan'a yarı finalde gol attım ve bence bu iki takım içinde büyük bir maçtı. Onu izlemeye davet ediyorum."



37 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan Lautaro Martinez bu karşılaşmalarda 26 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU