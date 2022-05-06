İtalya Serie A'nın 36. hafta maçında Inter ile Empoli karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 4-2'lik skorla kazandı.



Empoli, 5. dakikada Inter'den kiraladığı Pinamonti'nin golüyle öne geçti. 10. dakikada Szymon Zurkowski'nin golü VAR'dan döndü. 28. dakikada Kristjan Asllani, farkı 2'ye çıkaran golü attı.



Inter, 40. dakikada Simone Romagnoli'nin kendi kalesine golüyle farkı 1'e indirdi. 45. dakikada Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle skora eşitliği getirdi.



Lautaro Martinez, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Inter'i 2-0 geriden 3-2 öne geçiren golü attı. Alexis Sanchez, 90+4. dakikada maçın skorunu ilan eden golü attı.



İtalya'da bitime 2 hafta kala Inter, 78 puanla ve 1 maç fazlasıyla Milan'ın 1 puan önüne geçti. Empoli ise 37 puanda kaldı.



Inter, gelecek hafta Cagliari deplasmanına gidecek. Empoli ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ