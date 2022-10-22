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Lautaro Martinez: "İğneyle oynuyorum"

Arjantin'i Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyan penaltının kahramanı Lautaro Martinez, kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Lautaro Martinez: 'İğneyle oynuyorum'
Dünya Kupası'nda Arjantin'i yarı finale taşıyan penaltıyı ağlara gönderen golcü oyuncu Lautaro Martinez, Arjantin medyası tarafından kendisine eleştiriler hakkında konuştu.

Performansı nedeniyle aldığı eleştirilerin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Martinez, "Yapılan eleştiriler beni çok üzdü. Ayak bileğimden iğne olarak sahaya çıkıyorum. Teknik direktörümüz Scaloni ve takım arkadaşlarım asla bana olan desteklerini kesmediler ve bunun için onlara minnettarım. Inter'deki teknik direktörüm Simone Inzaghi ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte destek oldu." dedi.

Lautaro Martinez, Dünya Kupası'nda henüz gol kaydedemezken ilk 11'deki yerini de Manchester City'de forma giyen Julian Alvarez'e kaptırmıştı.

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