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Lauri Markkanen ve Bulls, yeni bir kontratta anlaşamadılar

Chicago Bulls'un bugünkü çaylak uzatma süresinden önce, forvet Lauri Markkanen ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşamadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un bugünkü çaylak uzatma süresinden önce, forvet Lauri Markkanen ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşamadığı bildirildi.

Bulls'un kendisine 9 milyon dolarlık bir kontrat teklifinde bulunacağı varsayılan Markkanen, önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak.

Lauri geçtiğimiz sezon oynadığı 50 maçta 14.7 sayı ve 6.3 ribaund ortalamalarına sahipti ve kariyerinin başlarında alanı genişletme yeteneği göstermiş olsa da, sağlıklı kalma konusunda bazı sorunlar yaşamıştı.

Chicago, Arizona çıkışlı Markkanen'ı 2017 Draftı'nda 7'nci sıradan seçmişti.


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