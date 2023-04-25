NBA, Utah Jazz forveti Lauri Markkanen'ın 2022-23 sezonunda En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazandığını duyurdu.



Markkanen, Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander ve New York Knicks guardı Jalen Brunson'ı geride bırakarak 100 birincilik oyunun 69'unu aldı.



Altıncı yılındaki oyuncu, bu sezon ilk kez All-Star seçilmiş ve 25.6 sayı ve 8.6 ribaund ortalamalarıyla kariyer rekorlarına ulaşmıştı.



Sayı ortalamasını bir önceki sezona göre 10,8 sayı artıran ve serbest atış denemelerini ise maç başına 2,6'dan 6.0'ya çıkaran Markkanen, ayrıca ödülü kazanan ilk Jazz oyuncusu da olmayı başardı.





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