Dallas Mavericks'in, sınırlı serbest oyuncu Lauri Markkanen için talip olduğu bildirildi.



Chicago Bulls, yakın zamanda Markkanen'a bir kontrat teklifi sunarak, Finli forvetin başka bir takımla imzaladığı herhangi bir kontratı karşılama hakkını elde etmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Chicago'da dört yıl geçirdikten sonra yeni bir başlangıç yapma arzusunu dile getirmişti.



Markkanen'ın Bulls organizasyonu içindeki gelişimi son iki yılda durma noktasına gelmişti. 2018-19 sezonunda maç başına 18.7 sayı ve 9.0 ribaund ile kariyer rekorlarını kırdığından beri oynama süresi, sayıları ve ribaund miktarları azalmıştı.



Yine de Markkanen, kariyerinde %36.6 üçlük isabetiyle 15.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamalarına sahip.



New Orleans Pelicans'ın da daha önce Markkanen ile ilgilendiği iddia edilmişti.



