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"Lauri Markkanen, Dallas'a gitmek istiyor" iddiası!

Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen'in, gelecek sezon Dallas Mavericks için oynamak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen'in, gelecek sezon Dallas Mavericks için oynamak istediği iddia edildi.

Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley, Markkanen'in durumu hakkında şunları kaleme aldı:

"Gitmek istediği tek yer Mavericks. Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'e katılmak istiyor. Üç sayılık isabetlerde ligin ortalarında yer alan Mavericks, bu ölü sezonda ciddi bir maaş boşluğuna sahip olacak. Ancak Markkanen ve Porzingis'in becerilerinin oldukça benzer olması, bunun gerçekleşmesi için fazla yakın düzeyde olabilir."

Bu sezon kariyerinin en düşükleri olan 13.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalamış olan Markkanen, yaz döneminde sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


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