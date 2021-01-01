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Lauri Markkanen, 2-4 hafta arası yok

Chicago Bulls, forvet Lauri Markkanen'ın sağ omzundaki eklem burkulması sebebiyle iki ila dört hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls, forvet Lauri Markkanen'ın sağ omzundaki eklem burkulması sebebiyle iki ila dört hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

Markkanen, sakatlığı 5 Şubat'ta Orlando Magic'e karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde, potaya gittiği bir pozisyonda Gary Clark ile çarpıştığında yaşamıştı.

Kadrosunda birden fazla sakatlık olan Bulls ekibinde, şu anda Markkanen'ın yanı sıra Otto Porter Jr. ve Wendell Carter Jr. da kadro dışında.

23 yaşındaki Markkanen, bu sezon maç başına 19.1 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları ile oynuyor.


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