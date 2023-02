Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu

Spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları duyuruldu.



Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, 2022 yılının en başarılı sporcu adayları belli oldu.



Yılın erkek sporcusu ödülü adayları arasında, futbolculardan Lionel Messi ile Kylian Mbappe, basketbolcu Stephen Curry, atlet Armand Duplantis, tenisçi Rafael Nadal ve Formula 1 pilotu Max Verstappen gösterildi.



Yılın kadın sporcusu ise atletler Shelly-Ann Fraser-Pryce ile Sydney McLaughlin-Levrone, yüzücü Katie Ledecky, futbolcu Alexia Putellas, Alp disiplini kayakçısı Mikaela Shiffrin ve tenisçi Iga Swiatek arasından seçilecek.



Aralarında olimpiyat şampiyonları, dünya rekortmenleri, sporun tanınan yüzlerinin de yer aldığı 71 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, ödüller ileri bir tarihte sahiplerini bulacak.



Kategorilere göre adaylar şöyle:



Yılın erkek sporcusu



Stephen Curry (ABD - Basketbol)



Armand Duplantis (İsveç - Atletizm)



Kylian Mbappe (Fransa - Futbol)



Lionel Messi (Arjantin - Futbol)



Rafael Nadal (İspanya - Tenis)



Max Verstappen (Hollanda - Formula 1)



Yılın kadın sporcusu



Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika - Atletizm)



Katie Ledecky (ABD - Yüzme)



Sydney McLaughlin-Levrone (ABD - Atletizm)



Alexia Putellas (İspanya - Futbol)



Mikaela Shiffrin (ABD - Kayak)



Iga Swiatek (Polonya - Tenis)



Yılın takımı



Arjantin Milli Erkek Takımı (Futbol)



İngiltere Milli Kadın Takımı (Futbol)



Fransa Milli Erkek Takımı (Rugbi)



Golden State Warriors (ABD - Basketbol)



Red Bull Formula 1 Takımı (Avusturya - Otomobil sporları)



Real Madrid Erkek Takımı (İspanya - Futbol)



Yılın çıkışı



Carlos Alcaraz (İspanya - Tenis)



Tobi Amusan (Nijerya - Atletizm)



Nathan Chen (ABD - Artistik buz pateni)



Fas Milli Erkek Takımı (Futbol)



Elena Rybakina (Kazakistan - Tenis)



Scottie Scheffler (ABD - Golf)



Yılın geri dönüşü



Francesco Bagnaia (İtalya - Motosiklet)



Christian Eriksen (Danimarka - Futbol)



Jakob Ingebrigtsen (Norveç - Atletizm)



Klay Thompson (ABD - Basketbol)



Annemiek van Vleuten (Hollanda - Bisiklet)



Tiger Woods (ABD - Golf)



Yılın engelli sporcusu



Diede De Groot (Hollanda - Tekerlekli sandalye tenis)



Catherine Debrunner (İsviçre - Para Atletizm)



Declan Farmer (ABD - Para Buz hokeyi)



Cameron Leslie (Yeni Zelanda - Para Yüzme)



Oksana Masters (ABD - Para Kır kayağı)



Jesper Saltvik Pedersen (Norveç - Para Alp Disiplini kayak)



Yılın ekstrem sporcusu



Justine Dupont (Fransa - Sörf)



Stephanie Gilmore (Avustralya - Sörf)



Eileen Gu (Çin - Serbest stil kayak)



Chloe Kim (ABD - Snowboard)



Rayssa Leal (Brezilya - Kaykay)



Filipe Toledo (Brezilya - Sörf)



İyilik için spor



Boxgirls (Kenya - Boks)



High Five (Almanya - Ekstrem sporlar)



Made For More (Güney Afrika - Çoklu sporlar)



Slum Soccer (Hindistan - Futbol)



TeamUp - (Mülteci çocuklara destek)





