'Laurent Blanc Fenerbahçe'yi reddetti'

Teknik direktör arayışlarını sürdüreniçin Fransa'dan dikkat çekici bir haber daha geldi.Fransız basınından, son olarak'nin teknik direktörlüğünü yapan'ın Fenerbahçe ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımından gelen iki teklifi reddettiğini yazdı.54 yaşındaki teknik adamın, "çok iddialı bir proje" peşinde olduğu ve yakın zamanda yeni takımının açıklanabileceği de vurgulandı.Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve PSG'nin teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc, 2016'dan bu yana takım çalıştırmıyor.