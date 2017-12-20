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Latovlevici'den Romanya'da Maicon itirafı

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Latovlevici, ülkesinin basınına sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklamalar yaptı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Latovlevici'den Romanya'da Maicon itirafı
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20 Aralık 2017 15:01
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Latovlevici, ülkesinin basınına sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Igor Tudor'un durumuna değinen Latovlevici, laurent Blanc ve Ianis Hagi iddiaları hakkında da konuştu. İşte Latovlevici'nin sözleri...

ÇOK SABIRSIZIM

Kupa maçıyla Galatasaray'a geri dönmek istedim ama bunun mantıklı olmadığını anlıyorum. Ocak'ta dönmeye çalışacağım. Şu an dönersem yüzde 100 hazır olmam. Sabrım yok, sabredemiyorum. En büyük sıkıntım bu.

SOYUNMA ODASINDA SIKINTILAR YAŞANDI

Tudor bize veda etti. Yönetim bize takımın başına kimin geleceği hakkında bir şey demedi. Burada basın çok yalan yazıyor. İnsanlar Tudor ile ilgili birçok şey okuyor. İyi bir başlangıç yapmıştı. Tudor'un neden gönderildiğini bilmiyorum. Ama atmosferle alakalı değil, geldiğim günkü gibi... Yönetim bir toplantı yapacak, biz idmanlarımıza devam ediyoruz. Soyunma odasında Malatyaspor maçında Maicon ile arasında bazı gerginlikler oldu. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden bunun için konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda benim sıkıntım yok

SUMUDICA, BLANC VE IANIS SÖZLERİ

Sumudica hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Blanc ile ilgili iddiaları ben de duydum ama gerçekten bir şey bilmiyorum. Ianis Hagi'nin burada konuşulduğunu ise duymamıştım. Bana bunun için kimse bir şey sormadı. Kayseri'ye imza attığında Sumudica ile konuşmuştum. Puan durumundaki yeri hak ediyor. Kayseri geçen sene küme düşüyordu, bu bir sürpriz

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