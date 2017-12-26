Lato: 'Hocam karar verir', Terim, 'Karakterinden memnunum'

Galatasaray'ın Bucaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika forma giyen Iasmin Latovlevici, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımda kalıp kalmayacağına Terim'in karar vereceğini belirten Rumen oyuncu, "Ameliyattan sonra kısa zamanda böyle bir maça çıktım, %100 çıktım diyemem. Hocama, takım arkadaşlarıma ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yüzde vermem doğru olmaz, ama daha iyiye gideceğim. Gelecekle ilgili en iyi bilgiyi hocamız bilir, kafasında planları vardır. Bizim üzerimize düşen, bu arayı iyi değerlendirip, iyi şekilde takıma dönebilmek." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim de, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Latovlevici ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
TERİM: "AYAĞIM DA GİTSE, OYNARIM DEDİ"
Terim, Latovlevici'nin büyük bir özveri yaptığını kaydederken, "Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil." diye konuştu.
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Takımda kalıp kalmayacağına Terim'in karar vereceğini belirten Rumen oyuncu, "Ameliyattan sonra kısa zamanda böyle bir maça çıktım, %100 çıktım diyemem. Hocama, takım arkadaşlarıma ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yüzde vermem doğru olmaz, ama daha iyiye gideceğim. Gelecekle ilgili en iyi bilgiyi hocamız bilir, kafasında planları vardır. Bizim üzerimize düşen, bu arayı iyi değerlendirip, iyi şekilde takıma dönebilmek." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim de, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Latovlevici ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
TERİM: "AYAĞIM DA GİTSE, OYNARIM DEDİ"
Terim, Latovlevici'nin büyük bir özveri yaptığını kaydederken, "Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil." diye konuştu.
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