Lato: 'Hocam karar verir', Terim, 'Karakterinden memnunum'

TERİM: "AYAĞIM DA GİTSE, OYNARIM DEDİ"

'ın Bucaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika forma giyen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Takımda kalıp kalmayacağına Terim'in karar vereceğini belirten Rumen oyuncu, "Ameliyattan sonra kısa zamanda böyle bir maça çıktım, %100 çıktım diyemem. Hocama, takım arkadaşlarıma ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yüzde vermem doğru olmaz, ama daha iyiye gideceğim. Gelecekle ilgili en iyi bilgiyi hocamız bilir, kafasında planları vardır. Bizim üzerimize düşen, bu arayı iyi değerlendirip, iyi şekilde takıma dönebilmek." ifadelerini kullandı.Fatih Terim de, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Latovlevici ile arasında geçen diyaloğu anlattı.Terim, Latovlevici'nin büyük bir özveri yaptığını kaydederken, "." diye konuştu.