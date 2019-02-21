Lassana Diarra, emekli oldu!

Paris Saint-Germain ile sözleşmesini fesheden Lassana Diarra, sürpriz bir kararla futbolu bıraktı.33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, PSG ile sözleşmesini feshettikten saatler sonra Instagram hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.Kariyerinde Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Lokomotiv Moskova, Marsilya gibi kulüplerin formasını giyen Diarra, bir yıldır PSG'de oynuyordu.Lassana Diarra'nın ismi son zamanlarda transfer dönemlerinde Türk takımları ile anılıyordu.