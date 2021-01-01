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Lasry: "Giannis'in kalmasında, Jrue'nun etkisi çok büyüktü"

Milwaukee Bucks'ın sahibi Marc Lasry, Jrue Holiday'i Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzatmasında önemli bir faktör olarak gördüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın sahibi Marc Lasry, Jrue Holiday'i Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzatmasında önemli bir faktör olarak gördüğünü açıkladı.

The Athletic ile yaptığı röportajda Lasry, Holiday'in Milwaukee'ye katılır katılmaz takım ve Giannis üzerinde ne kadar etkili olduğunu şöyle anlattı:

"İlk antrenmanı hatırlıyorum ve Jrue, o gün Giannis'i savunmuştu. Aynı şekilde Giannis de Jrue'yu itibarından tanıyordu. O gün antrenmandan sonra, Jon (Bucks GM) bana 'Evet, Giannis artık onun ne kadar iyi olduğunu anladı. Onu Holiday tutmuştu. İyi bir oyuncu.' demişti.

Bu aslında harikaydı. Ve bence Giannis'in yeniden imza atmasında %100 çok önemli bir faktördü. Çünkü buradaki hedefimizi görmesini sağlamıştı."


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