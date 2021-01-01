Lasry: "Giannis'in imzası, tüm bu sürecin doruk noktasıydı!"

Milwaukee Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry, Giannis Antetokounmpo'nun takımda kalma kararının önemini açıkladı.



ESPN'nin The Jump programında konuk olan Lasry, Giannis'in ölü sezon döneminde Milwaukee'de kalmaya karar vermesinden ve başından beri bu süreçte ne kadar gergin olduğundan bahsetti.



Geçen yılın ölü sezon döneminde Giannis, beş yıl daha Milwaukee forması giyme taaahüdünde bulunduğu, 228 milyon dolarlık, NBA tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamıştı.



Giannis'in bağlılığı ile ilgili, Lasry şu açıklamaları yaptı:



"Organizasyonumuz için çok önemliydi, gerçekten öyleydi. Bence bizim için de gerçekten önemliydi. Anlamanız gereken şeylerden biri, burada yaptığımız şeylerle, her şeyin gerçekten olumlu bir hale geldiği bir organizasyon yapılandırmış olmamız.



Giannis'in imzası, yapmaya çalıştığımız şeyin tüm doruk noktasıydı. İşler düşündüğümüz kadar iyi yürüdü ve bana kalırsa şehre, kasabaya, eyalete ve organizasyona olan bağlılığı da bu süreçte çok işe yaradı.



Konuştuğumuz şeylerden biri, imzayı atması durumunda şampiyonluk kazanmamızın daha kolay olacağıydı. Ve bence şu anda bulunduğumuz yer de orası olduğundan ötürü, bu imza herkes için iyi sonuç verdi."



