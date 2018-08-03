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LASK Linz kaptanından Beşiktaş sözleri!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi LASK Linz'in kaptanı Gernot Trauner, Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
LASK Linz kaptanından Beşiktaş sözleri!
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03 Ağustos 2018 16:56
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Avusturya ekibi LASK Linz'in kaptanı Gernot Trauner, eşleşme hakkında konuştu.

''SÜPER BİR EŞLEŞME!''

26 yaşındaki Avusturyalı stoper, ''Süper bir eşleşmede oynamaya hak kazandık. Rakibimiz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamış bir takım. Ricardo Quaresma, Pepe, Ryan Babel gibi tanınmış futbolcuları var. Stadyumlarında ise çok ateşli bir atmosfer var. İlk defa bu aşamaya geldik ve bunun sürpriz olmadığını göstermemiz gerek.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş, 9 Ağustos tarihinde ilk maçta LASK Linz'i İstanbul'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

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