Las Vegas'a göre ya Clippers, ya da Lakers şampiyon!

Las Vegas Westgate SuperBook, 2019-20 sezonunda hangi takımın NBA şampiyonluğunu kazanacağına dair oranlarını yayınladı.



Westgate SuperBook, bu sezonun NBA şampiyonluğu üzerine takımların oranlarını duyurdu ve listenin başında favoriler olarak yer alan iki takım Clippers ve Lakers oldu. İlk beşi tamamlayan diğer takımlar Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve Houston Rockets olarak gözüktü.



Buradaki listede bulunmayan her takımın 100/1 veya daha yüksek oranları bulunuyor:



Clippers 7/2

Lakers 4/1

Bucks 6/1

76ers, Rockets 8/1

Warriors 12/1

Jazz 14/1

Nuggets 16/1

Celtics 25/1

Nets, Trail Blazers 40/1

Spurs, Pacers 50/1



Clippers, bu yaz dönemi başlarında Kawhi Leonard ve Paul George'u aldıkları için bahisçilerin favorileriydi. Önceki sezonun playoff zamanındaki kilit parçaların çoğunu takımda tutan Clippers, bunun üzerine oyunun en iyi iki yönlü iki oyuncusunu da eklemiş oldu.



Yazdan bu yana göze çarpan bir değişiklik, Lakers'ın Bucks'ın önüne atlamış olması. Temmuz ayında Bucks 4/1, Lakers ise 6/1'di. Şimdi, bu iki takımın oranları tersine geçti.



