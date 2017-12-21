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Las Palmas'ta Paco Jemez dönemi

La Liga ekibi Las Palmas'ta teknik direktörlük görevi için Paco Jemez ile anlaşma sağlandı.

Kaynak: AA
Las Palmas'ta Paco Jemez dönemi
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21 Aralık 2017 15:38
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas'ta Pako Ayestaran'dan boşalan teknik direktörlük görevine Paco Jemez getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Jemez ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

İspanya'da Cordoba, Rayo Vallecano ve Granada gibi takımları da çalıştıran Jemez, 2010-2011 sezonundan sonra ikinci kez Las Palmas'ta görev yapacak.

Manolo Marquez ve Pako Ayestaran'ın ardından bu sezon üçüncü teknik adam olarak İspanyol Jemez'e şans veren Las Palmas, La Liga'da 17 haftada topladığı 11 puanla son sırada bulunuyor.

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