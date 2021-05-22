Las Palmas'tan Mauricio Lemos'a mesaj

Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'a kulüp aranıyor.



Uruguaylı stoperi Sarı-Lacivertliler'e 2.5 milyon Euro'ya satan Las Palmas'ın transfer için devrede olduğu öğrenildi. Ancak İspanyol kulübünün bonservis ödemek istemediği ifade edildi.



Lemos bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 10 maça çıktı.



