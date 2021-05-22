Las Palmas'tan Mauricio Lemos'a mesaj

Süper Lig'de bu sezon savunma transferlerinden Szalai dışında istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Lemos ve Tisserand'ın geleceği de tartışma konusu oldu. Lemos'a eski kulübü Las Palmas talip oldu.

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Las Palmas'tan Mauricio Lemos'a mesaj
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22 Mayıs 2021 14:44
Mauricio Lemos Merladet
Mauricio Lemos Merladet
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'a kulüp aranıyor.

Uruguaylı stoperi Sarı-Lacivertliler'e 2.5 milyon Euro'ya satan Las Palmas'ın transfer için devrede olduğu öğrenildi. Ancak İspanyol kulübünün bonservis ödemek istemediği ifade edildi.

Lemos bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 10 maça çıktı.

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