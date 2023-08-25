İspanya La Liga'nın 3. haftasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Las Palmas puanını 2'ye yükseltirken, Real Sociedad 3 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Las Palmas deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Real Sociedad evinde Granada'yı ağırlayacak.
Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Las Palmas puanını 2'ye yükseltirken, Real Sociedad 3 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Las Palmas deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Real Sociedad evinde Granada'yı ağırlayacak.