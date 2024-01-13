İspanya La Liga 20. hafta karşılaşmasında Las Palmas sahasında konuk ettiği Villareal'i 3-0 mağlup etti.



Las Palmas'a galibiyeti getiren golleri 8. ve 63. dakikalarda Kirian Rodriguez ve 51. dakikada Juanma Herzog kaydetti.



Las Palmas bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Villareal ise 19 puanda kaldı.



Las Palmas bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Rayo Vallecano'yu konuk ederken, Villareal sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.



