La Liga'nın 11. haftasında Almeria, Las Palmas'ı konuk etti.



Mediterraneo Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Mücadelede ilk golü 23. dakikada Las Palmas'tan Munir El Haddadi kaydetti. Almeria'ya beraberliği getiren gol de 73. dakikada Largie Ramazani'den geldi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise Las Palmas'tan Sory Kaba, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 14 puanla 10. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Almeria ise 3 puanla son sırada konumlandı.



Gelecek hafta Almeria, Alaves'e konuk olacak. Las Palmas ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.















