29 Ekim

Las Palmas 90+4'de güldü!

La Liga'nın 11. haftasında Las Palmas, Almeira'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Las Palmas 90+4'de güldü!
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28 Ekim 2023 16:58
La Liga'nın 11. haftasında Almeria, Las Palmas'ı konuk etti.

Mediterraneo Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü 23. dakikada Las Palmas'tan Munir El Haddadi kaydetti. Almeria'ya beraberliği getiren gol de 73. dakikada Largie Ramazani'den geldi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise Las Palmas'tan Sory Kaba, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 14 puanla 10. sıraya yerleşti. Ligde galibiyeti olmayan Almeria ise 3 puanla son sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Almeria, Alaves'e konuk olacak. Las Palmas ise Atletico Madrid'i ağırlayacak. 

 

 

 

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