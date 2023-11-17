Larsen: "Onuachu'dan çok memnunuz"

Trabzonspor forması giyen Stryger Larsen, takım arkadaşı Paul Onuachu için, "Bizim için çok iyi işler yaptı, onan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Larsen: 'Onuachu'dan çok memnunuz'
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17 Kasım 2023 11:14
Trabzonspor forması giyen Stryger Larsen, takım arkadaşı Paul Onuachu için övgü dolu sözler sarf etti.

Larsen, "Gerçekten Danimarka'da oynadığı döneme göre çok gelişti. Bizim için çok iyi işler yaptı, bu yüzden ondan çok memnunuz. Gençliğine göre daha atletik" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Onuachu, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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