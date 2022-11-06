Larsen: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Trabzonspor forması giyen Stryger Larsen, Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Larsen: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
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06 Kasım 2022 23:03
Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Stryger Larsen, 2-2'lik Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Kısa bir açıklama yapan Larsen, şu ifadeleri kullandı;

"2-0'ı elde ettikten sonra olayın buraya gelmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hafta boyunca 3 puan için çalıştık ama gerçekleşmedi. 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü."

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