Eski NBA oyuncusu Larry Sanders, TMZ Sports'a bir NBA ekibine hala katkıda bulunabileceğini söyleyerek, geri dönmeye açık olduğunu söyledi.



Sanders, şu ifadeleri kullandı:



"Bence işler biraz değişiyor, hala gencim ve verimli bir dönemimdeymişim gibi hissediyorum, kesinlikle katkıda bulunabilirim. Sadece bir takıma katkıda bulunmayı ve kazanmalarına yardım ederek bilgimi paylaşmayı, savunmacı varlığımı sunarak sadece basketbol oynamayı ve kendi hayatla başa çıkma şeklimle bunu yapmayı çok isterim."



2010 NBA Draftı'nda 15. sıradan seçilmiş olan Sanders, NBA'de en son 2016-17 sezonunda Cleveland Cavaliers ile oynamıştı. Ancak, sadece beş maçta 2.6 dakika ortalama ile oynadıktan kısa bir süre sonra, serbest bırakılmıştı.



Bununla birlikte Sanders, çoğunlukla ligdeki en iyi genç savunma oyuncularından biri haline geldiği Milwaukee Bucks ile oynadığı zamanla biliniyor. Sanders'ın en baskın sezonu 2012-13'te olmuştu ve kariyerinin en yükseği olan 9.8 sayı, 9.5 ribaund ve 2.8 blok ortalamaları yakalamıştı. Bu performansı sayesinde, Bucks kendisine dört yıllığı 44 milyon dolarlık bir uzatma kontratı vermişti.



Bununla birlikte, kişisel nedenlerle birkaç maçı kaçırdıktan ve esrar kullanımı için dördüncü kez uzaklaştırma cezası aldıktan sonra, Bucks, Şubat 2015'te Sanders'ın kontratını ödeyerek kendisini serbest bırakmıştı. Sanders, kesildikten dört gün sonra, depresyonla uğraştığı dönemde NBA'den emekli olduğuna dair şok edici bir açıklama yapmıştı.



Sanders, son iki sezonda bir NBA maçında görünmediği için NBA'in Orlando'daki sezona devamı öncesinde bir takımla imza atmaya uygun konumda bulunmuyor. Bu nedenle dönüşü 2020-21 sezonuna kadar beklemek zorunda kalacak.



