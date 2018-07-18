Larry Bird, Nate McMillan ile 'Devam' dedi!

Geçen sezon beklentileri en çok aşan takım olarak gösterilen Indiana Pacers, başantrenörü Nate McMillan ile 2 yıl daha kontrat uzattı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Nate McMillan, 3 yıllık asıl kontratının son senesine girdi. Pacers, başarılı bir performans gösteren koçunu takımda tutmaya karar verdi ve 2 yıllık kontrat uzatma hakkını kullandı.



2 sezon önce Frank Vogel'ın yerine gelen Nate McMillan, 'tanking' yapması beklenen takımıyla normal sezonda çıktığı 164 maçta 90 galibiyet alarak şaşırtmıştı.



53 yaşındaki Nate McMillan, Pacers'tan önce Portland Trail Blazers ve Seattle Supersonics'in de koçluk görevlerini yürütmüştü.



