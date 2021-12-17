Larkin: "Sert savunmayla kazandık"

Shane Larkin, Anadolu Efes'in deplasmanda Maccabi'yi mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Larkin: 'Sert savunmayla kazandık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2021 00:29
Anadolu Efes'in yıldızlarından Shane Larkin, Maccabi maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Larkin maç sonu açıklamasında sert savunmanın galibiyette belirleyici olduğunu belirterek, "Bizim için büyük bir maçtı. Maccabi ile aynı galibiyet sayısına sahiptik. Savunmada sert oynadık. Hücumda şutları soktuk ve kazandık." diye konuştu.

Maçın oynandığı atmosferden etkilendiğini söyleyen Larkin, "İki takım da İstanbul'dan geldi. Biz daha iyi bir gece geçirdik. Atmosfer harikaydı. Bu galibiyet için mutluyum." açıklamasını yaptı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.