Larkin: "Hep birlikte iyi iş çıkardık"

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, AX Armani Exchange Milan maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Larkin: 'Hep birlikte iyi iş çıkardık'
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26 Nisan 2022 22:51
Anadolu Efes'te Shane Larkin, AX Armani Exchange Milan karşılaşmasında 77-65 alınan galibiyeti değerlendirdi.

Larkin, "İnanılmaz bir savunma yapan takıma karşı oynadık. Çok zorlandık aslında savunmayı çözmekte ama tüm takım arkadaşlarım ile bunu gerçekleştirdik" dedi.

Yıldız isim, "Sürekli savunmada sıkıştırıldım, temas aldım. Çok sert bir maç oldu. Bunun farkındaydık ve çalışmıştık. Gerçekten hep birlikte iyi iş çıkardık. Daha bitmedi, bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bir sonraki maça odaklanmamız lazım. Onu da yapacağız, sahamızda bu işi bitirmeye çalışacağız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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